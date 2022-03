Governadora assina ordem de serviço para início de reconstrução da RN-233. E a RN 401 em Guamaré?

A governadora Fátima Bezerra (PT), ao lado do vice-governador Antenor Roberto, assinou a Ordem de Serviço para a obra de restauração e alargamento da RN-233, ao cumprir agenda no município de Paraú, nesta quinta-feira 3.

A obra beneficiará uma extensão de 41 km da rodovia do entroncamento da BR-304, passando pelo município de Paraú, até à BR 226, em Triunfo Potiguar.

Como fazer uma pergunta a políticos não ofende e não é pecado, governadora Fátima cadê a obra da RN 401 que liga Guamaré a Baixa do Meio, que foi prometida e até hoje nada foi feito?

Nota do Blog – I

Governadora Fátima Bezerra, a senhora mentiu e enganou a população de Guamaré quando não cumpriu com sua palavra, e não é a primeira vez que isto acontece.

A senhora afirmou em agosto de 2021 na presença do prefeito de Guamaré na época, Eudes Miranda, o ex-prefeito, Hélio Willamy, dos vereadores do município, e integrantes da equipe do governo estadual que “Eu não prometi mais irei fazer a RN 401”.

O que podemos ver hoje nas redes sociais e na mídia estadual é a governadora inaugurando e assinando ordens de serviços das rodovias do estado como no titulo da postagem na RN 233, menos a obra da RN 401 tão prometida por ela mesma a população de Guamaré.

A RN 401 pede socorro há anos senhora governadora, e a cidade ainda não teve a felicidade de ter um governador (a), um deputado estadual, um deputado federal ou mesmo um senador que olhasse para o município com os olhos do coração, pensando no bem estar da população.

Nota do Blog – II

Quando falamos que o desgoverno de Fátima Bezerra é grande, alguns bajuladores de plantão vêm logo acusar o blog.

A RN-401 que é apontada como uma das mais importantes rodovias para o Rio Grande do norte, mais parece uma tábua de pirulitos de tanto buraco.

Nota do Blog – III

Nesta rodovia é escoado toda a produção de gás de cozinha, gasolina, diesel e querosene de aviação sem contar com os produtos que vem para o município para descarga, tipo o etanol hidratado para consumo de veículos, biodiesel para mistura do diesel s500 e S10 e o etanol anidro para mistura da gasolina.

Nota do Blog – IV

Nesta estrada senhora governadora de apenas 23 km vários veículos já foram tombados com vitimas fatais pela má conservação da rodovia. Muitas famílias ficaram órfão com vidas ceifadas em acidentes por causa dos buracos na via.

Nota do Blog – V

Guamaré a muito tempo precisa de representantes a altura a nível de estado, que consiga resolver dentro do seu mandato os problemas do município.

A cidade é MUITO carente de um deputado estadual, de deputado federal, de um chefe do executivo estadual que olhe para a cidade e para seu povo.

Nota do Blog – VI

Não precisamos de ninguém aqui só para vim tirar fotos, precisamos de alguém de pulso, de coragem, de dedicação, que faça valer o voto dado nas urnas pelo nosso povo.

Não seja igual a alguns que vem aqui só buscar o voto, dá tapinhas nas costas, e apertar a mão como se tivesse serviço prestados na cidade.

Nota do Blog – VII

Seja uma governadora, mas a cima de tudo, seja uma mulher de palavra como seu pai e sua mãe lhe ensinou.

Não faça a obra da RN 401 como numa moeda de troca, pensando em votos e apoio político senhora governadora.

Estes votos o povo de Guamaré já lhe deu, lhe ajudando a se eleger governadora mesmo sendo do PT, e sem nenhum apoio politico na cidade.

Nota do Blog – VII

O povo da cidade está mais politizado, Já dizia o professor Osmar Fernandes “O povo quando quer mudar, muda o mundo”.

Não esqueça que a senhora teve aqui na cidade a maior votação da história do município. A quantidade de votos obtidos nas urnas causou surpresa aos políticos da oposição e situação.

Faça pelo o povo e para o povo senhora governadora, e espere este mesmo povo reconhecer o beneficio coletivo!

Nota do Blog – IX

Oremos irmãos!!!

Imagens da RN 401 em Guamaré