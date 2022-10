Governadores dos 3 maiores colégios eleitorais apoiam Bolsonaro

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) conseguiu nesta 3ª feira (4.out.2022) apoio dos governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país para o 2º turno.

Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Rodrigo Garcia (PSDB), de São Paulo, formalizaram apoio ao chefe do Executivo.

As decisões foram anunciadas ao longo do dia e depois de reuniões dos governadores com o presidente.

Os acordos são resultados de uma força-tarefa da equipe de campanha para reforçar o grupo pró-Bolsonaro e melhorar o desempenho na disputa do 2º turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula.

