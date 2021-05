Governo Bolsonaro: Prefeito Eudes e lideranças recebem visita do Ministro Rogério Marinho

O prefeito Eudes Miranda, recebeu, neste domingo (16), no auditório da pousada Ebenezer Village, a visita do ministro do Desenvolvimento Regional, do governo Jair Bolsonaro, Rogério Marinho que veio acompanhado do deputado federal, Benes Leocádio, dos deputados estaduais, Hermano Morais e Tombas Farias.

Além do prefeito, Fizeram presente o presidente da câmara, Diego de Lisete, os vereadores, Edinor Albuquerque, Carlos Câmara, Miranda Junior, Tiago Luís, Manú do Nascimento, José Silva, Leandro Felix, Daniel Monte, o secretário de planejamento, David Paulino, o secretário do gabinete civil, Moacir Reinaldo, o ex-prefeito Hélio Willamy, o procurador do município, Mauro Gusmão, e lideranças politicas.

Na pauta, foram discutidas a fidelização e duplicação da RN João Pedro Filho, que liga Guamaré ao distrito de Baixa do Meio (BR 406), e a instalação do Polo Industrial Cloroquímico no município, um momento histórico para Guamaré.

RN João Pedro Filho

O prefeito Eudes Miranda, disse que ao Ministro Bolsonaro que “a RN é a única rodovia responsável por toda escoação de petróleo e gás, com diversos veículos de cargas pesadas com combustível, que sai do polo da Petrobrás com destino a Natal, e outros estados diariamente. Disse ainda que a rodovia tem sido esquecida pelo o governo do estado ao longo dos anos, apenas paliativos foram feitos pela prefeitura, mas que dura pouco tempo devido à má condição da estrada”. Comentou.

Diante do prefeito e dos vereadores, o ministro Rogério Marinho disse que é possível construir uma nova estrada, pois ele mesmo presenciou as condições precárias da rodovia quando transitou por ela para chegar à cidade. Rogério tratou do assunto junto ao Deputado Federal Benes Leocardio, para enviar o recurso para construção de uma nova RN através de uma emenda da bancada Federal do Estado, atendendo assim a reivindicação da população de Guamaré através de seus representantes.

Polo Industrial Cloroquímico

O primeiro estudo para implantação desse polo foi feito em 2015, na gestão do então prefeito, Hélio Willamy e teve avanços no governo do ex-prefeito Adriano Diógenes, com a elaboração do projeto, elaborado junto com o professor Carlos Duarte do departamento de química da UERN.

Adriano apresentou ano passado ao Ministro Rogério Marinho em Brasília, a comitiva Chinesa, ao Governo do RN, a FIERN, a bancada federal do RN, senadores em Brasília na última marcha dos prefeitos, e contou com a presença de vereadores do munícipio, como o projeto mais viável para retirada do RN da crise financeira que vive, e para geração de emprego e renda em Guamaré e Região.

O prefeito Eudes Miranda e vereadores da oposição e situação se uniram em prol de Guamaré para reforçar junto ao ministro Rogério Marinho, a necessidade da instalação do polo no município pelas condições naturais que possuem, como a matéria prima de gás, sal e calcário, que por um processo químico de hidrólise produz o ploricloreto de vinila (PVC), uma comoditie internacional, que coloca o município em situação diferenciada para instalação de uma Indústria Cloroquímica.

O Ministro Rogério garantiu todo empenho do governo federal para instalação do polo Cloroquímica por entender que dará um novo rumo para o desenvolvimento, não apenas do Rio Grande do Norte, como também regional, com relevante contribuição também para indústria nacional. “É momento do RN se unir em torno de um projeto viável e com perspectiva de geração de milhares de emprego”. Concluiu.

