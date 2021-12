Governo de Arthur Mais Perto do Povo: Hélio é nomeado Secretário de Articulação!

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira (PSB), certou em cheio com a nomeação do líder político Hélio Willamy, através da portaria 1.857/2021, publicada hoje (21), no Diário Oficial, como novo secretário de articulação institucional do município.

Como é chamado em Guamaré Heliodopovo, ele é um homem que vivi intensamente o seu trabalho, sua família e amigos. Um politico que o povo abraça e confia.

Um homem que vive ao longo de sua vida publica fazendo o bem aqueles mais precisam dele… Os menos favorecidos.

O novo secretário ocupa hoje uma das pastas mais importantes do atual governo, que por meio dela muito poderá ser feito pela a população do município.

O secretário de articulação trabalha 24 horas com o prefeito articulando todas as ações de governo para que a cidade se desenvolva com rumo e prumo.

Politico nato e bem articulado, Hélio tem a função de dialogar permanentemente com a sociedade, lideranças, imprensa, oposição, partido políticos e o cidadão.

A função de articulador é permanente diálogo, para que o governo do prefeito Arthur Teixeira seja cada vez mais democrático, e que atenda os anseios e as necessidades de cada cidadão guamareense.

Perguntado a Hélio a razão dele assumir uma das pastas mais importantes do governo e de extrema responsabilidade, ele respondeu sem arrodeio: “Meu município é maior do que eu e de que todos nós juntos. Estou pronto entusiasmado e cheio de vontade para ajudar a cidade a se desenvolver. O prefeito Arhtur terá ao seu lado um soldado de linha de frente para ajudar o governo a governar com o povo, focado no presente e no futuro melhor para todos” Comentou