Governo Digital: Prefeito de Guamaré participa de painel em seminário no Recife

Atendendo convite da empresa Alfa Group, representante da plataforma 1Doc no Nordeste-especializada em soluções tecnológicas que vem revolucionando as Prefeituras e principais órgãos de Governo, o prefeito de Guamaré Adriano Diógenes participa do painel “Sucesso na Transformação Digital do Governo”, durante o Seminário 1Doc Connection, nessa terça-feira, 03, no Hotel Transamérica, na capital pernambucana.

Com o apoio da Associação Municipalista de Pernambuco-AMUPE, o evento vai contar com a palestra de Jeferson Castilhos, sobre “Os protagonistas do Governo 4.0”, e um painel de Sucesso Digital com a presença dos prefeitos de Petrolina (PE), Miguel Coelho; Campina Grande (PB), Romero Rodrigues; de São Gonçalo do Amarante (RN), Paulo Emídio; de Cabedelo (PB), Victor Hugo e de Guamaré (RN), Adriano Diógenes, que já aderiram a plataforma.

O Seminário 1Doc Connection é direcionado para todos os prefeitos pernambucanos e do Nordeste. Trata-se de um evento sobre a Tecnologia 4.0, onde as prefeituras se modernizam e se adequam a “era digital”. Vários órgãos do Governo Federal e também do Poder Judiciário já aderiram a essa plataforma.

