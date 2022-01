Governo do RN começa a pagar folha salarial de janeiro aos servidores neste sábado (15)

O governo do RN anunciou que começou a pagar neste sábado (15) o salário do mês de janeiro para os servidores.

Recebem nesta metade do mês ativos, inativos e pensionistas da categoria da Segurança Pública e quem recebe até R$ 4 mil (valor bruto). Também neste sábado (15), será adiantado 30% para quem recebe acima desse valor. Ao todo, são R$ 250 milhões.

O restante do pagamento será concluído no dia 31, quando recebem o salário integral os servidores lotados em pastas com recursos próprios e os 70% restantes de quem recebe acima de R$ 4 mil.