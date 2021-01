Governo do RN confirma que vai começar vacinação contra Covid ainda nesta segunda

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) confirmou que o Rio Grande do Norte vai iniciar ainda nesta segunda-feira (18), às 17h, a vacinação contra a Covid-19. O local da cerimônia ainda não foi divulgado.

Segundo a pasta, serão usadas doses da CoronaVac, a vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan que teve o uso emergencial aprovado neste domingo (17) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No início da manhã desta segunda, governadores receberam doses do imunizante do Ministério da Saúde. Mais de 82 mil doses serão enviadas ao Rio Grande do Norte.

De acordo com a Sesap, o início da vacinação nesta segunda-feira será “simbólico”. Depois do ato de hoje, que ainda terá local confirmado, a continuação da imunização acontecerá dentro de 72 horas, que é o prazo para distribuição das doses pelo interior do Estado. Agora RN

