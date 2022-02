Governo do RN inicia pagamento da folha salarial de fevereiro nesta terça-feira (15)

O governo do Rio Grande do Norte vai começar a pagar a folha salarial dos servidores do mês de fevereiro nesta terça-feira (15).

Servidores que ganham o valor bruto até R$ 4 mil terão adiantamento integral do salário. Além deles, ativos, inativos e pensionistas da categoria da Segurança Pública também recebem integralmente o salário. Já quem tem vencimentos acima desse valor, vai receber adiantado 30% do salário.

Segundo o Poder Executivo Estadual, o pagamento desta terça é de R$ 242 milhões – a folha ao todo é de R$ 477 milhões. Mais de metade dos mais de 116 mil servidores estaduais receberão o salário integral nesta terça, e outros 33 mil terão seus salários adiantados em 30%. G1RN