Governo do RN publica edital de concurso para Polícia Militar com mais de mil vagas

O Governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (21) a abertura de novo concurso público para a Polícia Militar (PM). Conforme o documento, são mais de 1,1 mil vagas de nível superior e tecnólogo.

De acordo com o documento, são 1.128 vagas para soldados e 30 para o posto de praças na carreira de músico. Segundo o executivo potiguar, o certame visa preencher vagas para o cargo de Soldado PMRN, que tem como principais atribuições defender a população, zelar pela preservação da ordem pública e aplicar medidas de prevenção à violência.

“Esta é mais uma demonstração do compromisso do nosso governo com a segurança. Já nomeamos 1.300 PMs, e concursamos mais 300 pessoas na PC, CBMRN e ITEP. Também investimos R$ 250 milhões em equipamentos e infraestrutura. Tudo isso para trazer tranquilidade para o povo do RN”, escreveu a governadora Fátima Bezerra em suas redes sociais.

As inscrições para o concurso público começa na próxima segunda-feira (23) e seguirão até o dia 22 de fevereiro deste ano. O valor da taxa de inscrição é de R$ 122,50. A inscrição poderá ser realizada pela internet, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto.

A prova objetiva (Exame Intelectual) está prevista para ocorrer no dia 23 de março em seis cidades potiguares: Natal, Mossoró, Caicó, João Câmara, Nova Cruz e Pau dos Ferros.

CONFIRA AQUI ÍNTEGRA DO EDITAL