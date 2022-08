Governo do RN será disputado por oito candidatas e candidatos

Oito candidatas e candidatos vão disputar o Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de outubro. Foram oficializadas nas convenções partidárias as candidaturas de Fátima Bezerra (PT), que buscará reeleição, Clorisa Linhares (Brasil 35), Rosália Fernandes (PSTU), Danniel Morais (Psol), Fábio Dantas (Solidariedade), Rodrigo Vieira (Democracia Cristã) e Bento da Silva (PRTB) e agora Styvenson Valentim (Podemos).

Nesse grupo de candidatos e candidatas ao governo, apenas Clorisa Linhares ainda não tem o vice definido, no entanto, as negociações com o PSC estão encaminhadas e o Partido Cristã, provavelmente, indicará um nome.

As outras chapas estão definidas: Fátima tem como vice o deputado federal Walter Alves, do MDB; Styvenson vai com a Professora Francisca, do Podemos; Rosália Fernandes escolheu a professora Socorro Ribeiro, também do PSTU; Danniel Morais tem como vice o radialista Ronaldo Tavares, do Psol; Fábio Dantas recebeu o ex-prefeito de Assú Ivan Júnior, do União Brasil, como companheiro de chapa; Carlinhos Paiva é o vice de Rodrigo Vieira, na chapa do DC; e Jura, o vice de Bento da Silva, do PRTB.

Senado

A cadeira do Rio Grande do Norte no Senado da República, hoje ocupada pelo senador Jean Paul Prates (PT), será disputada pelos seguintes candidatos:

Carlos Eduardo Alves (PDT), Freitas Júnior (Psol), Dário Barbosa (PSTU), Rogério Marinho (PL). Sirlei Medeiros (Democracia Cristã), Marcelo Guerreiro (PRTB), Rafael Motta (PSB) e Marcos Antônio Ribeiro (UP).