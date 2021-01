Governo do RN suspende retorno das aulas presenciais na rede estadual

O Governo do Rio Grande do Norte decidiu suspender nesta sexta-feira, 29, o retorno às aulas presenciais na rede estadual de ensino.

A medida estava marcada para esta segunda-feira, 1º de fevereiro. As aulas ainda serão retomadas na mesma data, mas somente no formato remoto.

Em nota, o Poder Executivo disse que “segue entendimento de outros estados do país, que optaram por retomar às atividades escolares ainda de forma remota até que as condições sanitárias em face da pandemia do coronavírus estejam integralmente satisfatórias”.

O governo estadual adiante que também na segunda-feira haverá uma reunião com o Ministério Público para discutir uma retomada presencial e avaliar as adequações que foram realizadas pelas escolas. O Estado não divulgou uma nova previsão de data para a volta das atividades presenciais.

As atividades na rede estadual estão suspensas desde março, devido à pandemia da covid-19. Algumas unidades de ensino não apresentavam condições sanitárias necessárias contra o novo coronavírus.

