Governo publica nesta quarta-feira edital para concurso da Polícia Civil com 300 vagas

A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta terça-feira, 24, que o edital do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte será publicado na edição desta quarta-feira, 25, do Diário Oficial do Estado (DOE).

O anúncio foi feito em live pela conta oficial da gestora em uma na rede social. Segundo a governadora, serão 301 vagas entre agentes, escrivães e delegados. Destas, 230 são para agentes, 47 para o cargo de delegado e 24 para escrivão.

