Governo sanciona lei que reconhece utilidade pública da Associação Porto de Ama em Macau

A lei 11.207 que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública da Associação Porto de Ama Centro Petrobras de Cultura, de autoria do deputado estadual Ubaldo Fernandes, foi sancionada pela governadora Fátima Bezerra e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira (19).

“Há vinte anos, o Porto de Ama presta um serviço ímpar à sociedade macauense. Ele não é só um palco de apresentações; é um lugar que transforma vidas, através da cultura. Diversos projetos ao longo destas duas décadas foram desenvolvidos, favorecendo assim que inúmeras crianças e adolescentes tenham um pouco mais de alegria e dignidade. Estamos felizes por saber que o reconhecimento do trabalho realizado pelo Porto de Ama agora é algo que está para além da esfera municipal”, destacou Padre João Batista Filho, Presidente do Centro Social Pio XI, entidade mantenedora da instituição.

“Esta Lei é uma forma de reconhecimento e valorização do trabalho de todos os envolvidos neste brilhante projeto social e de apoio à cultura macauense”, declarou o vereador Fagner Teodósio, que através do seu mandato buscou apoio, junto ao Gabinete do deputado Ubaldo Fernandes para proposição da lei estadual na Assembleia Legislativa.