Governo vai recomendar aos municípios fechamento de bares e restaurantes às 22h

A governadora Fátima Bezerra vai assinar decreto recomendando o fechamento de bares e restaurantes a partir das 22h, em razão do aumento de novos casos da Covid-19 e da alta taxa de ocupação de leitos críticos e de UTI. O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado, 20.

Observa que o decreto recomendará, devendo a decisão ser dos municípios. Cada prefeito e prefeita decidirá se o seu município deve, ou não, fechar as portas dos estabelecimentos a partir das 22h.

Com relação as escolas privadas, não haverá recomendação para suspensão das aulas presenciais. O governo entende que os protocolos definidos são adequados para evitar a contaminação em sala de aula.

