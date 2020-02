Grafith é campeão do Campeonato de Blocos 2020

Deu Grafith no Campeonato de Blocos 2020! Jogando uma partida bem disputada, a grande campeã venceu o time do Só Nós Dois pelo placar de 4 x 3 e levou o troféu de 1º lugar e a premiação de R$ 23 mil reais, entregue pelo prefeito Adriano Diógenes no Ginásio O Caicão.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

