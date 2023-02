Grande final do campeonato Society e Futsal de Guamaré acontecem hoje, 17

Tudo pronto para a grande festa da final do Campeonato da Copa Society de Verão, entre as equipes Guamacity & Os Embaçados, que acontecerá às 19h00m na arena esportiva do Vila Maria.

Logo após, a grande decisão do Campeonato de Blocos entre as equipes Juventude & Guamanort, que acontece às 20h30m no Ginásio “O Caicão”.

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, garantiu uma premiação de R$ 30 mil, sendo R$ 20 mil para a equipe campeã e R$ 10 mil para a vice-campeã.

Também serão entregues troféus e medalhas, as duas equipes e ao destaque na artilharia do campeonato, além do goleiro menos vazado.

Logo após haverá arrastão nas ruas da cidade com os blocos.