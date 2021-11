Grupo Ferragens Pai e Filhos comemoram com festa mais um empreendimento em Guamaré

Foi uma linda festa de inauguração da nova loja promovida pelo o Grupo Ferragens Pai e Filhos, para seus clientes durante todo o dia desta quarta-feira (17) em Guamaré.

Os clientes foram recepcionados no novo empreendimento com um delicioso café da manhã, e com inúmeras promoções em todos os setores.

Uma missa de gratidão foi celebrada pelo o Padre Gilvan Bezerra, o paroquio abençoou a família, os clientes e todas as repartições da nova loja.

As emoções foram tomadas pela família e funcionários ao lembrar-se do inicio da loja na cidade. O empresário Erinaldo bem sabe das noites mal dormidas e das adversidades que teve que enfrentar para o sonho se tornar realidade.

O sucesso do Grupo Ferragens Pai e Filhos são frutos de muito trabalho, luta e perseverança em família. “Tudo que se faz em família há prosperidade”.

Os clientes poderão conferir os produtos da loja que vão desde matéria prima bruta para a construção, como cimento, brita, areia, tijolos, lajotas, nervuras, até acabamentos, como cerâmicas, tintas, louças, metais, material elétrico, hidráulico, iluminação e muitos mais.

O local, conta com um espaço amplo, funcionários especializados e qualificados para melhor atender o consumidor.

A Pai & Filhos, fechou parceria com as melhores empresas do segmento para oferecer produtos que vão valorizar ainda mais da casa ou prédio comercial do cliente.

Durante o momento de inauguração várias pessoas prestigiaram e foram conhecer o mais novo espaço. “A loja é digna de um grande centro, pois pode se encontrar produtos de ponta de linha. E assim sendo, esta é a nossa intenção, poder trazer para o município de Guamaré, produtos de grande qualidade e com preços baixos”, concluiu Erinaldo, empresário do estabelecimento.

Se vai construir ou reformar o meu lugar é aqui na ferragens pai e filhos. Você compra e paga em até 10x no cartão. A nova loja está localizada na Rua Monsenhor José Tibúrcio, nº 67, e funcionará de segunda a sexta, das 7h às 12h – 14h às 18 – aos sábados das 7h às 12h.

Grupo Ferragens Pai e Filhos, aqui você construí seus sonhos!

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: