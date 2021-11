Grupo Ferragens Pai e Filhos: Para realizar coisas grandes, comece pequeno, acorde cedo, e trabalhe dando seu melhor

Um empresário de fé, corajoso, audacioso, além de possuir uma vontade de trabalhar que não mede. Um homem de família e de muitos amigos conquistados ao longo dos anos.

Um cidadão que acorda cedo como a maioria do povo brasileiro, trabalha duro na sua loja de material de construção desde que foi aberta na cidade, e teve sempre em primeiro lugar o cliente.

Porém, esses adjetivos tem um nome… Francisco Erinaldo, que ao chegar a cidade de Guamaré a pouco mais de 10 dez anos atrás, precisamente em fevereiro de 2011, vindo de João Câmara, acreditou no potencial da cidade e no comércio.

Trabalhou junto com sua família para transformar a loja de material de construção em um grupo, teve que enfrentar inúmera diversidades, mas superou e hoje vemos o resultado do trabalho da semente plantada.

Na inauguração do novo empreendimento, o empresário se emocionou ao dizer: “Isso tudo vai ser passado para meus filhos. Fico feliz de saber que dei o meu melhor, e fiz a minha sucessão, sempre coloquei o cliente em primeiro lugar, quando o cliente é bem atendido e encontra o melhor preço ele volta à loja. Fico feliz com a benção de DEUS em minha vida e na empresa, o grupo Ferragens Pai e Filhos vai ter quem conduzir com rumo e prumo, quando eu resolver descansar”, finaliza.

Uma mensagem em forma de poesia feita por uma cliente da loja nas redes sociais e grupos de whatsapp, mais conhecida na cidade como Tia Dulce, muito me chamou atenção por sua verdade.

Eis…

A Erinaldo é família

Boas vibrações vão deixar

Pedindo a Jesus cristo

Pra cada vez mais lhe abençoar

E abençoar também os clientes que aqui vier comprar

E com a ajuda de Deus

Cada vez mais vai aumentar

Foi com muita fé e coragem

E muita determinação

Que conseguiu seu espaço

No ramo da construção

Na ferragens país e filhos

Existe muita união

É assim que se constrói

E se ajuda uma nação

Aqui mesmo em Guamaré

Muita coisa já mudou

Depois que a ferragens pais e filhos

Em nossa cidade chegou.