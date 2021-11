Guamanorte se sagra Campeão da primeira Supercopa de Futebol Society de Guamaré

Em partida realizada na noite de ontem a equipe do Guamanorte venceu por 5 à 0 o time dos Peak Brinders e se sagrou campeão da primeira edição da supercopa de futebol society.

O Campeonato que durou certa de 45 dias contou com a participação de 24 equipes e distribuiu R$3.000 em premiações.

A primeira edição de um campeonato na modalidade de futebol society foi considerada satisfatória entre os praticantes e público em geral.

A secretária @larisamayara que vem apostando em novas modalidades como o futebol society “assim como a queimada” vem colhendo os frutos pela ousadia do bom trabalho e visão para ampliar o calendário anual de competições que sempre foi extenso!

Para o ano que vem, com certeza novos campeonatos desta modalidade entrarão na pauta do calendário devido ao sucesso crescente da modalidade explorando as novas instalações da praça do conjunto Vila Maria.