Guamaré 60 anos – Relato histórico

O município de Guamaré, tem sua importância registrada desde o início da colonização portuguesa no Brasil, e em especial, no Nordeste. Com uma localização privilegiada no litoral norte-rio-grandense, a Região contava à frente com os Baixios de São Roque por onde passavam as navegações vindas da Europa, trazidas pelos ventos e correntes marinhas, possuindo também uma grande baía com rios navegáveis e salinas naturais.

A presença de Guamaré encontra-se citada em importantes mapas da época colonial, organizados por portugueses, espanhóis, franceses e holandeses e era citada como referência de localização na região do Nordeste.

Mais um episódio histórico e marcante envolve as Capitanias do Ceará e Rio Grande, onde Guamaré foi amplamente citada como área de interesse entre ambas e como localização estratégica.

Ainda no período colonial, as riquezas de Guamaré, naquela época representada por suas salinas, já eram motivo do protagonismo desta terra. O sal foi a riqueza natural que atraiu os colonizadores (portugueses, espanhóis, franceses e holandeses) a Guamaré. Suas salinas naturais no entorno dos seus rios, nas lagoas, praias, permitiam facilmente a escoação do sal, o que fazia sê-la ambicionada, ao ponto de terem sido citadas quando iniciou a colonização da Capitania do Rio Grande do Norte, por “Ordem Real”.

A doação de suas terras (com imposição de marcos ou doação de sesmarias) pela Cora Portuguesa através da “Sesmaria no 85, concedida em 20 de agosto de 1605”, aos filhos do Capitão-Mor Jerônimo de Albuquerque, Antônio e Mathias, marcam a data de colonização oficial de Guamaré. Antes, porém, Guamaré já constava nos mapas europeus, bem antes de Cabral descobrir o Brasil.

Durante todo o século XVI, a região havia tido suas salinas naturais, riquezas da época, exploradas. Todas essas informações foram pesquisadas e comprovadas cientificamente pela jornalista, escritora e historiadora guamareense Maria Jandir Candéas.

Logo após a interiorização e, consequentemente, a ocupação da Capitania do Rio Grande, o interesse e a atenção da Coroa passaram para terras do Agreste e do Sertão, onde surgiam as fazendas de criação de gados e outros animais. E neste processo de interiorização, Guamaré passa a ser ligada administrativamente a outras cidades, como Assú, Santana de Matos, Angicos e Macau, embora fosse mais antiga que elas e somente em 1962 emancipou-se.

Anexada ao município de Macau desde 1847, Guamaré teve a pessoa do deputado Veras Saldanha, como propositor do pleito de sua emancipação, encaminhando o Processo no 071/62, à Comissão de Redação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, pleiteando a criação do município, desmembrando-o de Macau. Essa comissão tinha como responsável e relator o Deputado Jácio Fiúza. Tramitado o Processo, o pleito foi aprovado por maioria de votos, na sessão de 01 de maio de 1962 e gerou a Lei 2.744, que emancipou Guamaré.

Em seguida o Ófício 061/62 do Gabinete do Presidente da Assembleia, Monsenhor Walfredo Gurgel, encaminhou ao Governador Aluízio Alves, no dia 02 de maio o Processo mencionado, para que a Lei 2.744, fosse sancionada, o que ocorreu no dia 07 de maio de 1962, a exatos 60 anos, dando a Guamaré sua independência definitiva. Após a emancipação do município o Govenador deveria nomear um prefeito interino para o cargo, com o objetivo do mesmo organizar os setores administrativo e proceder com as eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.

Para Guamaré, o Governador Aluízio Alves nomeou como Prefeito, João Batista do Carmo, que era Tabelião em Macau, que tomou posse em dezembro de 1962, com uma solenidade no prédio da Escola Capitão Vicente Brito, em Guamaré.

O prefeito João Batista do Carmo ou Joãozinho como era mais conhecido, teve a responsabilidade ao assumir a função concedida e com zelo, organizou a administração pública de Guamaré e realizou eleições como determinava a Lei, sendo eleito como primeiro Prefeito constitucional, Luiz Virgílio de Brito. Da mesma forma também elegeu e empossou a primeira Câmara de Vereadores.

Remontando um pouco da história do nosso município desde o período colonial aos tempos atuais, onde tivemos o sal como atividade primária de nossa economia, não podemos esquecer a pesca nos rios, gamboas e litoral de Guamaré, que já fora considerada como um atrativo econômico do município, como pode ser constatado nos relatos históricos sobre Guamaré, quando diz que para cá vinham os pescadores das províncias vizinhas, em busca desta riqueza.

A exploração do petróleo e gás no litoral iniciada em 1973, trouxe um grande fluxo de barcos que entram e saem do porto de Guamaré, ocasionando mudanças na atividade pesqueira, porque os cardumes dos rios e gamboas migraram, e o pescador para pegá-los, tem que ir cada vez mais longe, ou seja, para o alto mar.

A extração do petróleo em Guamaré impulsionou o ‘desenvolvimento econômico’, sendo responsável pela sua transformação nessas últimas quatro décadas. Para a implantação dessa atividade, foi necessária a migração de milhares de trabalhadores nas mais diversas áreas, muito dos quais miscigenam-se formaram família, trouxeram novos usos e costumes, modificando também a estrutura social existente e o nome de Guamaré ressurge nos meios de comunicação, como se fosse uma nova comunidade, sem memória, nem identidade própria. Mais Guamaré é forte e confirma mais uma vez, pela segunda vez em sua história, seu protagonismo. Primeiro como uma referência no período colonial devido sua localização privilegiada e pela produção salineira, agora, contribuindo para o progresso do nosso Estado e País com a produção de energias.

Mais Guamaré também tem na sua história econômica “os ventos”, que outrora foram responsáveis por terem trazidos tantos navegantes às suas praias, aos seus rios. Ventos que trazem e levam gente e bens materiais. Ventos que giraram moinhos de água e hoje, geram energia, chamada de “Energia Eólica”, ou seja: energia limpa e renovável, que teve em Guamaré a instalação dos primeiros parques eólicos do Estado do Rio Grande do Norte, confirmando, mais uma vez, a vocação desta Terra, ao Protagonismo econômico em nosso Estado e País.

Quando falamos em desenvolvimento econômico em Guamaré não podemos deixar de falar em “Turismo”, essa nova indústria que vem crescendo e modificando os hábitos, a cultura e abrindo novas perspectivas de vida e investimento no setor público e, sobretudo, no privado, gerando emprego e renda, sendo a nova fronteira que o nosso município deve trabalhar para alcançar na busca assídua pela geração de emprego e renda ao nosso povo.

Parafraseando a escritora guamareense Jandir Candeas “um povo precisa conhecer sua origem para entender suas características, tendências e respeitando o seu passado, possa assumir o presente de forma construtiva”. Podemos observar que a população de Guamaré, formada por famílias tradicionais da região, viveu ao longo de sua história uma integração com povos estrangeiros e brasileiros, oriundos das mais diversas cidades e regiões, além do nativo indígena que buscava a sobrevivência em suas praias durante o período de estiagem e trabalhavam na colheita do sal no período colonial.

É por isso e muito mais que desejamos, em meio as comemorações dos 60 anos de nossa cidade: “Luz e progresso para o filho que vier, sobe a bandeira, nossa linda Guamaré”.

Parabéns Guamaré!!!

Guamaré/RN, 07 de maio de 2022

Adriano Diógenes