Guamaré abre Festival de Quadrilhas Juninas com mais de R$ 15 mil em premiação

O ginásio poliesportivo Aldemir Miranda no centro de Guamaré ficou completamente lotado para assistir à primeira noite do Festival de Quadrilhas Juninas. A quadrilha Brilho Junino (Baixa do Meio) abriu o evento e encantou a plateia. Três quadrilhas se apresentaram na noite da quinta-feira (23), véspera de São João, foram elas: Junina Rainha do Sertão – Caraúbas/RN (Estilizada); Junina Tradição – Taipú/RN (tradicional) e Arraiá 100% Ferroviário – Lajes/RN (Estilizada).

Um trio de forró Pé de Serra e a feirinha de comidas típicas, em frente ao ginásio, também esteve animaram a festa de São João para a comunidade. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Guamaré, com a participação de diversas secretarias municipais, entre elas Educação e Cultura, Turismo, Planejamento e Segurança Pública.

Nesta sexta-feira, (24), noite de São João, acontece a segunda e última noite do Festival de Quadrilhas Juninas de Guamaré e a premiação das campeãs. A quadrilha Vire Mexe é a representante de Guamaré que abrirá as apresentações desta noite.

A Prefeitura de Guamaré vai entregar mais de R$ 15 mil em premiações, contemplando as três primeiras colocadas nas categorias tradicionais e estilizadas. A premiação se dará da seguinte forma: na categoria estilizada os prêmios serão de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, do primeiro ao terceiro lugar. E para a categoria tradicional, a premiação será de R$ R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, da primeira à terceira colocada consecutivamente.

Confira as quadrilhas que se apresentam hoje (24):

– Arraiá Esplendor – Assú/RN (tradicional).

– Arraiá Sonho Matuto – Areia Branca/RN (tradicional).

– Cia Junina Juventude Potiguar – Afonso Bezerra (estilizada).

– Junina Rei do Baião – Natal/RN (tradicional).

– Associação Cultural Arraiá da Praia – São Bento do Norte (estilizada).