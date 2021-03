Guamaré apoia canoeiros e se prepara para a retomada da atividade turística

Em um ano atípico para o turismo, com os prejuízos causados pela pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Turismo, vem preparando o segmento para a retomada da atividade turística.

Os canoeiros que transportam turistas em passeios paradisíacos pelas praias e gamboas, receberam da gestão kits com itens personalizados (camisa proteção, máscaras, viseira, álcool 70 e panfletos com informações turísticas da cidade).

Otimista com a perspectiva de profissionalização do setor, a Secretária de Turismo, Mohana Freitas agradeceu o apoio que vem recebendo do prefeito Eudes Miranda. “Não paramos, estamos avançando em todos os projetos e iniciativas que visam organizar e incrementar o setor para a retomada da atividade turística”, concluiu.

