Guamaré apresenta a menor taxa de retransmissão da Covid-19 entre os cinco municípios da região salineira

Segundo o levantamento do site LAIS, portal que apresenta o RT da covid-19 em cada município do Estado do Rio Grande do Norte, mostra a cidade de Guamaré com a menor taxa de retransmissão da Covid com 0.83 entre os municípios que compõe a região salineira, como Galinhos, Macau, Pendências, e Alto do Rodrigues.

Medidas Preventivas

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Saúde e do comitê municipal de enfrentamento ao COVID-19 acompanha os dados oficiais do estado e da região em relação à pandemia e orienta à população para o uso de máscara e a higienização das mãos com água e sabão e álcool 70, como medidas protetivas.

A Covisa vem intensificando a fiscalização nos setores do comércio e serviços. Os fiscais junto com as forças de segurança observam o cumprimento dos decretos dos governos do Estado e Município.

As medidas seguem as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para contenção da proliferação da Covid-19, incluindo o combate à aglomeração de pessoas promovendo o distanciamento social.

Salvando Vidas

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, entende que este é um momento de união pela saúde e pela vida das pessoas, acrescentou que “a prefeitura não tem medido esforços em dar todas as condições de trabalho para as equipes diretamente envolvidas no enfrentamento a pandemia de Covid-19 no município, para continuar salvando vidas”. Comentou.

Veja os números de Guamaré e outras cidades da região:

– Guamaré; RT 0.83 – Zona segura

– Galinhos; RT 1.00 – Zona segura

– Macau; RT1.21 0 – Zona de risco

– Pendências; RT 1.17 – Zona de risco

– Alto do Rodrigues; RT 1.28 – Zona de risco

