Guamaré apresenta Carnaval com mais de quarenta horas de folia em oito dias de programação oficial

O Carnaval de Guamaré é consolidado como um dos mais animados e tranquilos da Costa Branca potiguar. A folia terá início nessa quarta-feira, 19, e segue até a quarta-feira, 26 de fevereiro, com uma programação que envolve todos os públicos.

Para o prefeito Adriano Diógenes, o carnaval de Guamaré é uma festa que reúne todas as camadas sociais. “Temos a participação de blocos da cidade, recebemos foliões vindos de outras regiões, e centenas de guamareenses que residem fora, mas que neste período carnavalesco não deixam de visitar a terrinha e dessa forma, participar do evento de maior cultural do município”, destacou.

Este ano, segundo a Secretária Municipal de Turismo, Mohana Arnould, em sua totalidade, a folia de Guamaré apresenta 08 dias de programação oficial, com mais de 40 horas de folia, atendendo os públicos infantil, jovem, até a terceira idade. Os arrastões do sábado a terça-feira de carnaval com o tradicional mela-mela são a grande sensação da festa momesca.

Segurança e Assistência Social

Um quesito que teve uma atenção toda especial por parte da Prefeitura de Guamaré foi a segurança do evento, que terá o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. O município receberá reforço no efetivo policial e contará com o apoio também de seguranças particulares.

Pensando na saúde do folião, uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará uma tenda para ação preventiva, ambulância com profissionais para atender eventuais emergências, além de plantão médico reforçado no Hospital Manoel Lucas de Miranda, garantindo a saúde do folião em possível caso de excessos.

O município disponibilizará também plantão social e o Conselho Tutelar estará atuando na festa com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. As Secretarias Municipais de Obras, Saúde, Segurança Pública e Meio Ambiente também estão envolvidas diretamente no aparato municipal montado para garantir o sucesso da folia.

Confira a programação:

19/02 – QUARTA – FEIRA

• 16h – Carnaval do Hiperdia – Concentração – UBS II (Arrastão com Banda de Frevo).

• 19h – Baile da M elhor I dade (Clube da Praia).

20/02 – QUINTA – FEIRA

• 15h – Bloquinho do Serviço de Convivência na Folia ( Concentração no Ginásio Poliesportivo. )

21/02 – SEXTA – FEIRA

• 19h – Final do C ampeonato de blocos (Ginásio Poliesportivo).

• 21h – Arrastão dos Campeões (Concentração em Frente do Ginásio).

22/02 -SÁBADO – 15h às 22h

• 15 h – Esquenta dos Blocos – Banda de Frevo – (Pelas ruas da cidade).

• 16 h às 22h – Arrastão dos Blocos com Mela-Mela – Paredões Oficiais – (Concentração em frente ao Mercado ).

23/02 – DOMINGO – 15h às 22h

• 15 h – Esquenta dos Blocos – Banda de Frevo – (Pelas ruas da cidade).

• 16 h às 22h– Arrastão dos Blocos com Mela-Mela – Paredões Oficiais – ( Concentração em frente ao Mercado ).

24/02 – SEGUNDA- FEIRA – 15h às 22h

• 14 h – Esquenta dos Blocos – Banda de Frevo – (Pelas ruas da cidade).

• 16 h às 22h – Arrastão dos Blocos com Mela-Mela – Paredões Oficiais – ( Concentração em frente ao Mercado ).

25/02 -TERÇA- FEIRA – 15h às 22h

• 14h – Esquenta dos Blocos – Banda de Frevo – (Pelas ruas da cidade).

• 16 h às 22h – Arrastão dos Blocos com Mela-Mela – Paredões Oficiais – ( Concentração em frente ao Mercado ).

26/02 – QUARTA – FEIRA

• 09h –Arrastão da Limpeza – Concentração Espaço de Eventos

