Guamaré apresenta com taxa de transmissão da Covid-19 em zona segura

A Secretaria Estadual de Saúde do RN faz um alerta para o risco dessa nova onda da Covid-19, já que a taxa de transmissibilidade em vários municípios do Rio Grande do Norte, se apresenta na zona de perigo.

Entre os municípios do estado que está na zona segura com a taxa de retransmissão da Covid, consta a cidade de Guamaré com 0.90. O levantamento é feito pelo o site LAIS, portal que apresenta o RT da covid-19 em cada município.

O cálculo para a taxa de transmissibilidade é feito em cima do número de notificações, de casos confirmados, de óbito. Além da taxa de isolamento social, e o mapa considera a média da Semana Epidemiológica.

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua reforçando o uso de máscara, a desinfecção das mãos com sabão ou álcool, o distanciamento social e a necessidade de se evitar aglomeração.

Barreiras sanitárias e educativas estão sendo realizadas com medida de enfrentamento à Covid-19. A ação preventiva com aferimento de temperatura está acontecendo simultaneamente na sede do município e no distrito de Baixa do Meio.

