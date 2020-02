Guamaré apresenta estrutura de Saúde e Segurança para o Carnaval 2020

O Carnaval está chegando e a expectativa dos foliões não fica restrita somente aos hits que vão tocar nos paredões e nas bandinhas de frevo. Os foliões buscam, também, aliar a alegria do carnaval de rua com alternativas que garantam segurança e saúde em casos de emergências. Pensando nisso, a Prefeitura de Guamaréa presentou nesta quarta-feira, 19, a estrutura de Saúde e Segurança Pública para o evento.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o Hospital Manoel Lucas de Miranda já está preparado para o período. “Os foliões contarão com o apoio das equipes de atendimento pré-hospitalar, que estarão realizando a cobertura do evento durante todo o percurso do mela-mela, com rotas de fuga, duas ambulâncias extras, equipe de técnicos de enfermagem e condutores socorristas. Além disso, temos uma equipe de urgência de prontidão com todo aparato de insumos e medicamentos”, destacou o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais.

A partir do sábado, 22, até a terça-feira, 25 de fevereiro, a Secretaria de Saúde também estará de prontidão com a Tenda da Saúde, no intervalo das 14h às 17h, próximo a concentração dos blocos, no Centro da cidade. Durante essa semana, as equipes também estão realizando blitz educativas em vários pontos de concentração de público.

Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública anunciou que durante o período de Carnaval, a Delegacia de Polícia Civil estará funcionando na Sede da Guarda Municipal, atendendo a população no registro de boletins de ocorrência e flagrantes.

Segundo informou o Secretário Municipal de Segurança Pública, João Batista de Souza, o efetivo policial será reforçado e estarão nas ruas para garantir a segurança do folião e a ordem pública na cidade: 35 Guardas Municipais, 36 Policiais Militares, 03 Policiais Civis e 05 Agentes de Defesa Civil. O prefeito Adriano Diógenes acompanhou de perto todo esse planejamento e ofereceu as condições necessárias de trabalho paras as equipes que vão atuar nas ruas.

