Guamaré assina protocolo de intenções com a TFB Energy para implantação do Polo Petroquímico

Um dia histórico para o município de Guamaré. Nesta quinta-feira, 03, foi assinado o protocolo de intenções entre o município e a empresa TFB Energy para implantação do Polo Cloroquímico Petroquímico. O investimento é de dois bilhões e quinhentos milhões de dólares.

Uma vez implantado, o Polo Petroquímico produzirá a partir de matérias primas como o sal marinho, gás industrial, carbonato de cálcio e outros, resina de PVC, ácidos diversos, soda cáustica, entre outros produtos relativos a essa cadeia produtiva. O projeto foi apresentado na reunião que contou com representantes do Banco Safra pelo economista Carlos Alberto Duarte.

2.500 empregos na região

A TFB Energy apresentará ao município, o cronograma físico – financeiro do investimento, assim como os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, acompanhado dos projetos. Na fase de implantação, o empreendimento vão gerar 2.500 empregos diretos e 7 mil empregos indiretos.

“Tenho a convicção que esse é o projeto estruturante para a economia de Guamaré e do RN com a melhor perspectiva e impacto positivo, sendo importante também para o desenvolvimento do país”, destacou o Prefeito Adriano Diógenes. O investimento ficará exclusivamente a cargo da iniciativa privada, liderado pela TFB ENERGY.

Incentivos

Pelo protocolo assinado pelo prefeito Adriano Diógenes e o Diretor Executivo (CEO) representante da TFB ENERGY, Joaquim Franco Júnior, o município de Guamaré vai conceder a empresa os incentivos fiscais de sua competência. O cronograma físico-financeiro do empreendimento deve ser apresentado em até 120 dias.

Também participaram da reunião, o Secretário de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais, David Paulino, o Secretário de Planejamento, Jefferson Soares, o Procurador-Geral da Câmara Municipal, Mauro Rebouças. Representaram o Banco Safra, Andressa Menezes, Felipe Bruno e Alessandro Frota.

