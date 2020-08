Sinal Vermelho: Guamaré aumenta taxa de transmissibilidade da Covid e passa a registrar novos casos positivos

O município de Guamaré saiu de uma taxa de transmissibilidade de Covid de 0,88 para 1,41, voltando a para a zona de risco. Os dados oficiais são da Secretaria Municipal de Saúde.

“Diariamente estamos registrando casos positivos de Covid, inclusive no Vila Maria e no Centro, além de Baixa do Meio. A população precisa ficar atenta e manter orientação do uso de máscaras e isolamento social”, destacou o secretário de Saúde do município, Fabrício Moraes.

