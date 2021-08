Guamaré bate seleção máster da PM de Natal no peito e na raça!

Sabe aquele jogo em que você tem a convicção que será emoção do inicio ao final da partida? Assim foi o clássico realizado entre a seleção de veteranos de Guamaré, “Brisa do Mar”, contra a seleção “Gloriosa” de veteranos da Policia Militar máster de Natal, na manhã deste domingo (22).

Foi emoção, bola na trave, oportunidades desperdiçadas, impedimentos, e gols, muitos gols.

O time coordenado pelo o técnico Dedé de Zé Gabi foi guerreiro, equilibrado e, principalmente paciente durante todo tempo.

A defesa teve trabalho de barrar a velocidade dos PMs que tinha mais gás, fôlego, e mais preparo físico.

Futebol arte

Os agentes da segurança pública queriam ganhar o jogo para manter a invencibilidade, e apesar do placar final não ter sido favorável, não podemos negar que os PMs jogaram um futebol arte.

Eudes Miranda, Carlos e Irajan, fizeram linha de três no ataque, e a raposa azul não demorou muito para abrir o placar.

Prefeito Desportista

O prefeito Eudes Miranda, defendeu seu município em campo, apesar da função que ocupa como chefe do poder executivo municipal, sua simplicidade e habilidade com a bola chamou atenção dos PMs.

Muito bem marcado durante os 90 minutos, o ex-prefeito Hélio Willamy, comandou o meio de campo do Brisa do Mar.

Olhos na nuca

Hélio procurou espaços e não abdicou da luta pelo gol, sendo um, dos três gols da seleção de veteranos de Guamaré, partiu dos pés do homem que tem olhos na nuca dentro e fora de campo.

Coronel Mendonça

A seleção da Policia Militar jogou um futebol bonito, disto não podemos negar… O time foi raçudo, guerreiro, comandado no meio de campo pelo o Coronel Mendonça, que mais parecia Leonel Messi no domínio e lançamento com a bola.

A seleção da PM perdeu muitas oportunidades de gols, até bola na trave acertou, mais foi gigante no ataque.

Coronel Josemar

Coronel Josemar correu quase os noventa minutos pela lateral direita, mas parecia um menino em campo. Ele foi responsável de marcar o prefeito Eudes Miranda. Cobriu os espaços, dominou a bola, teve a habilidade de segurar e marcar o atacante e melhor jogador do brisa.

Coronel Azevedo

Coronel Azevedo, que é também deputado estadual, demostrou em campo que tem gás de sobra para correr o campo inteiro, e se fosse preciso ir pra prorrogação ainda tinha força. Driblou, dividiu, avançou e recusou para ajudar na defesa.

Ele disse que o jogo entre a seleção de Guamaré, contra a seleção da PM teve sim gosto de vitória pelo o bom futebol apresentado pelos agentes. Apesar de terem faltado alguns atletas da PM, o jogo foi bom e agradável pelo o bom futebol.

Pós-jogo, os atletas da Policia Militar realizaram doação de cestas básicas a família carentes do conjunto Vila Maria e Paulo Bento, fruto do projeto “BayeRNzinho – Transforando Vidas”. Segundo o coordenador do time Glorioso da PM, essa ação da Polícia Militar, é sempre feita nos jogos fora de casa.

Com o placar de 3×0 Guamaré bateu a seleção Gloriosa da PM de Natal no peito e na raça. E aqui par gente… O brisa do mar não marcou mais gols, porque o goleiro Gilmar da PM mais parecia um gato no gol.

Os atletas das duas equipes se complementaram após a partida, num gesto de amizade pela prática do bom futebol, e pela confraternização realizada logo após o jogo.

Veja mais fotos clicando em cima da imagem para ampliá-las: