Guamaré celebra de 10 a 20 de janeiro a Festa de São Sebastião, padroeiro de Baixa do Meio

Em Guamaré, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição deu início na noite da última terça-feira (11), no distrito de Baixa do Meio a 56º Festa do Padroeiro São Sebastião. Serão dez dias de festejos em homenagem ao santo mártir.

A solenidade de abertura contou com a carreata partindo do assentamento Santa Paz, hasteamento das bandeiras e missa solene presidida pelo Padre Gilvan Bezerra, pároco de Guamaré. “A Festa de São Sebastião de Baixa do Meio é muito expressiva, são 56 anos de festa, as pessoas têm uma devoção muito especial pelo padroeiro São Sebastião e essa fé se renova a cada ano. Uma programação extensa com caminhada, carreata e missas todos dias com padre convidados e muitas atrações envolvendo toda a comunidade”, comemora o pároco Gilvan.

Considerado o maior evento religioso do município, a Festa de São Sebastião conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Turismo. Participaram da noite de abertura representando o prefeito Arthur Teixeira, os secretários municipais Rodrigo Lima (Planejamento), Andrezza Varella (Turismo) e o Procurador Municipal, Eider Mendes. Os vereadores Edinor Albuquerque, Daniel Monte e Diego de Lisete também prestigiaram a noite de abertura.

Asscom/PMG