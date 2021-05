Guamaré comemora 59 anos de emancipação politica sem a presença do público

As primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 07 de maio, foram marcadas pelo som da Banda Municipal de Música de Guamaré, que ecoou forte pelas principais ruas da cidade, com a tradicional alvorada de aniversário de emancipação política do município.

Obedecendo às recomendações das autoridades de saúde e sob a orientação da Secretaria Municipal de Turismo, a Banda de Música fez a sua homenagem à cidade nos seus 59 anos de fundação, com menos da metade dos músicos de sua formação. Os músicos que não tocam instrumentos de sopro usaram máscaras.

Hasteamento de bandeiras

Ainda pela manhã, na fachada do prédio sede do Poder Executivo, o prefeito Eudes Miranda, o presidente da Câmara Municipal, Diego de Lisete, vereadores, secretários, autoridades politicas e religiosas, Polícia Militar, Guarda Municipal, e banda filarmônica, participaram do ato cívico de hasteamento de bandeiras.

Sem a presença do público, a rápida solenidade também obedeceu às normas de distanciamento social e as autoridades usaram máscaras. Toda programação foi transmitida pelas redes sociais da prefeitura e da câmara, além da cobertura da imprensa local.

Sessão Solene

Trabalhar na área da saúde, independente da função, é estar sempre pronto para enfrentar a dor do outro e sentir amor por desconhecidos. Não é fácil estar nessa posição, mas, com certeza, é um lugar de muita dignidade e orgulho.

Nestes 59 anos de emancipação política, a Câmara Municipal de Guamaré homenageou esses profissionais. O evento contou com a presença do prefeito Eudes Miranda, o presidente da Câmara, Diego de Lisete, demais vereadores, autoridades, secretários e os profissionais de saúde homenageados.

