Guamaré comemora 61 anos de emancipação política

Neste domingo 7 de maio, o município de Guamaré completa 61 anos de emancipação política, e para celebrar a data, a Prefeitura Municipal realizou solenidade e ato ecumênico em frente ao Palácio Luiz Virgílio de Brito. A ocasião, reuniu o Prefeito Arthur Teixeira, a Vice-prefeita Eliane Guedes, o presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda, vereadores, secretários municipais e sociedade civil.

Em seu discurso o prefeito Arthur Teixeira destacou o desenvolvimento do município ao longo dos anos. “Guamaré pode ser pequena em território, mas é grande e reconhecida por ser um diferencial em serviços prestados à sua população. Aqui priorizamos o bem estar das pessoas, os serviços essenciais e o desenvolvimento”, declarou.

A programação teve início nas primeiras horas da manhã com a tradicional alvorada, a Banda Filarmônica Municipal percorreu as ruas do centro lembrando à população do aniversário da cidade.

O padre Gilvan Bezerra e o Pastor Rienze Casimiro conduziram o ato ecumênico e as bençãos ao município.

O poeta Francisco de Betânia recitou um cordel contando a história da Emaciação de Guamaré. E ao final, todos cantaram parabéns para a cidade.

A guarda municipal e a polícia militar participaram da solenidade em formação. E Banda Filarmônica também acompanhou toda a solenidade.

Participaram também da solenidade os vereadores Manu Nascimento, Dedezinho, Diego de Lisete e Carlos Câmara. Afilza Freire (Secretária do Gabinete Civil), Hélio Willamy (Secretário de Articulação), Francinilson Cabral (Secretário de Segurança Pública), Edson Siqueira, (Secretário de Transportes), Andrezza Verela, (Secretária de Turismo), Enok (Secretário de Desenvolvimento Rural), Rafael Olegario (Secretário de Indústria e Comércio), Fabrício Morais (Secretário de Saúde), Jabneã Batista (Comandante da Guarda Municipal), Jhonny Cruiff (Comandante do 3º pelotão da polícia Militar).

Assecom/PMG

