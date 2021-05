Guamaré comemora hoje 59 anos de Emancipação Política

Por Maria Jandir Candéas

Lembro como se fosse hoje. Essa Emancipação deu-se em 07 de Maio de 1962. Tinha eu quase treze aninhos e usando a farda de nossa Escola, tive o privilégio de participar no dia 28 de dezembro do mesmo ano, da solenidade de posse do Prefeito João Batista do Carmo, nomeado pelo Governador Aluízio Alves, para implantar o Município e promover a primeira Eleição Municipal em outubro de 1963.

Meus pais Manoel Lucas de Miranda, foi representante político como Vereador por mais de um mandato, representando o Distrito de Guamaré, na Câmara Municipal de Macau. Papai atuava em várias áreas de atividades junto à comunidade, destacando-se, no atendimento à saúde, salvando vidas, apesar da precariedade que vivíamos, além de empresário atuando nas produções locais.

Minha mãe, professora Luíza Cavalcante de Miranda, era professora e ensinava pelo Município de Macau em Guamaré, quando ainda éramos um Distrito macauense. Ensinava também pelo Estado, sempre nomeada a cada governo, pois naquele tempo não havia Concursos.

As aulas ocorriam na Casa Paroquial, depois na Escola Capitão Vicente Brito, na Casa do Estado e em nossa própria casa. Ela comandava os alunos de Guamaré, presentes nessa solenidade de posse. Nosso primeiro Prefeito eleito pelo voto popular, foi Luiz Virgílio de Brito, empossado em Janeiro de 1964, para a primeira Legislatura de nossa Guamaré. Estamos em nossa 14 (décima quarta) Legislatura.

Aprendemos bastante nessas quase seis décadas. Guamaré é uma cidade abençoada, de um povo forte, guerreiro, lutador, que ama sua história e dela orgulha-se. Como minha família faz parte dos primeiros moradores de nossa cidade, sinto-me fortalecida na raiz e exemplo que deixaram aos descendentes.

Somos um tronco forte, pois quase todos os moradores, têm o mesmo DNA. Devemos estar unidos pelo bem comum de nossa terra e em memória aos antepassados. Parabéns, Guamaré. Deus esteja sempre presente, protegendo seus filhos, gestores e seu solo. Que haja paz, desenvolvimento e prosperidade.

Parabéns Guamaré!!!

(Visited 1 times, 1 visits today)