Guamaré dá posse à nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM)

O município de Guamaré dá um importante passo na promoção dos direitos da mulher guamareense com a retomada do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). No dia 29 de agosto foi publicada no Diário Oficial dos Municípios, a portaria Nº 1.119/2022 que nomeou os membros do CMDM. Na manhã desta quarta-feira (21), na sala de reuniões da prefeitura, os membros se reuniram para a eleição e a posse da nova diretoria. Na ocasião, os membros elegeram a secretária adjunta da Saúde, Daniella Cristinne Teixeira como Presidente do Conselho.

“Esse é um Conselho deliberativo e consultivo, que tem como desafio construir e normatizar a política da mulher no município. O papel dessa instituição é fundamental para construir políticas públicas que garantam os direitos da mulher em todos os aspectos: saúde, educação, trabalho, e assistência social”, explica Marisa Rodrigues da Silva, membro do CMDM.

É competência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, orientar e avaliar as políticas públicas que estão ou serão desenvolvidas pelo Poder Executivo, assegurando assim a participação da mulher na sociedade respeitando seus direitos. Promover, organizar e acompanhar seminários, cursos, congressos e eventos, nos assuntos relativos à mulher, tanto no município ou fora dele; sempre atuando em parceria com movimentos de mulheres, colaborando para sua organização e fortalecimento, incentivando á participação das mulheres no controle e monitoramento social das políticas públicas em suas diversas áreas.

O Conselho deve propor ainda a criação de canais de participação popular junto aos órgãos públicos municipal, devendo a Administração Municipal, ouvir e consultar o conselho no que diz respeito a mulher e seus direitos. Asscom/PMG.