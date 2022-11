Guamaré é bronze na luta olímpica dos Jogos Escolares Brasileiros

O atleta Dilvo da Silva, 14 anos, aluno do 8º ano da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, está entre os três melhores atletas de luta olímpica (wrestling) do Brasil, na categoria sub-16, nos Jogos Escolares Brasileiros, edição 2022.

A medalha de bronze conquistada na principal competição escolar do país é motivo de muito orgulho para Guamaré e para o Rio Grande do Norte. “Ver os nossos jovens atletas se destacando em competições nacionais é motivo de muita alegria e honra. Reafirmo nosso compromisso em valorizar e apoiar nossos talentos que levam com muito orgulho o nome da nossa cidade”, declara o prefeito Arthur Teixeira.

O JEBS 2022 aconteceram entre os dias 31 de outubro e 15 de novembro, com a participação de quase 6 mil estudantes-atletas de 12 a 14 anos que tiveram sua primeira oportunidade de disputar uma competição nacional deste porte, divididos em 17 modalidades. Muito além de uma competição, é um momento importante de intercâmbio esportivo e cultural para os estudantes.

A Prefeitura de Guamaré apoia e investe no esporte como fator de promoção da saúde e de transformação social. Nossos talentos nos mais diversos esportes já apresentam expressivos resultados e incluem Guamaré no cenário esportivo estadual e nacional. Asscom/PMG