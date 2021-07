Guamaré é campeã de atendimentos individuais na 3ª Regional de Saúde do RN

Entre os meses de janeiro e maio deste ano, o município de Guamaré, na região saleira, ficou em primeiro lugar em número de atendimentos individuais na 3ª Regional de Saúde.

Neste período, foram realizados 16.063 mil atendimentos à população, superando municípios como João Câmara, Angicos e Macau, cidades que aparecem bem colocadas no ranking na Atenção Primária de Saúde, de acordo com os números do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

Esse número de atendimentos se reflete na boa prestação de serviços, com consultas médicas e atendimentos de enfermagem, além de outros procedimentos de saúde ofertados na rede de PSFs e UBSs do município, atualmente, 100% conectada.