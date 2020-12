Guamaré é certificado com o selo UNICEF edição 2017-2020

Na manhã desta terça feira (08), foi realizada a cerimônia de encerramento do selo UNICEF edição 2017-2020, transmitido pelo canal do youtube UNICEF BRASIL.

Mais de 400 municípios de 18 estados do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira receberam o Selo UNICEF por seus avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

O Selo UNICEF é uma iniciativa do UNICEF para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. Na edição 2017-2020, os municípios que receberam o Selo UNICEF se destacaram por avanços na garantia dos direitos de meninas e meninos a educação, saúde, proteção contra a violência e participação social.

Dentre esses municípios, GUAMARÉ recebe pela segunda vez o reconhecimento de município aprovado pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Com esta certificação culminamos todo o esforço empregado durante os quatro anos desta edição do Selo UNICEF. Desta forma, agradecemos a todos os secretários e colaboradores envolvidos, e ao poder executivo do nosso município pelo apoio imprescindível a esta conquista, enfatizou o Articulador Municipal André Bertoldo.

