Guamaré e Comunidades, Barreiras e Diogo Lopes estão com abastecimento suspenso

A cidade de Guamaré e as comunidades de Mangue Seco, Lagoa Doce, Umarizeiro e Baixa do Meio estão com abastecimento suspenso, além dos distritos de Barreiras e Diogo Lopes (Macau).

A Caern vai concluir o serviço no final da tarde de sexta-feira (18). Após religar são necessárias 72 horas para normalização do abastecimento nas áreas afetadas.