Guamaré e comunidades terão retomada de abastecimento nesta quarta-feira (15)

A cidade de Guamaré e as comunidades de Baixa do Meio, Umarizeiro e Mangue seco, estão com abastecimento suspenso. Houve vazamento na adutora que atende estes locais e foi necessária a interrupção do envio de água.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) deve concluir o serviço no final da manhã desta quarta-feira (15).

Em seguida, o sistema será religado sistema. Após religar são necessárias 24 horas, ou seja, o abastecimento será totalmente normalizado no final da manhã de quinta-feira (16).

