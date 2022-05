Guamaré é destaque na Copa Regional Nordeste de Taekwondo em Pernambuco/PE

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e juventude, subsidiaram os atletas de Taekwondo do projeto formando campeões, representam, na Copa Regional Nordeste de Taekwondo em Pernambuco/PE no último fim de semana durante os dias 20, 21 e 22 de maio, com Equipe formada por 10 pessoas.

A equipe conquistou importantes pontos para o ranking nacional da modalidade e garantindo vagas para disputar o Grand Slan 2023.

-Resultados de sábado 21

-Laylla Eduarda categoria Cadete -44kg

-Fernando Ferreira categoria Adulto -54kg

-Edilson Bernardo Master1 -68kg

-Yzamara Miranda categoria Adulto -49kg

-Adriana Silva categoria juvenil -44kg

-Não medalhou, Jailson Martin categoria Adulto -80kg

-Resultados de Domingo 22

-Ranny Cleide Oliveira categoria sub21 -57kg

-Brandon Luduvino Categoria Juvenil -68kg

Com 90% de aproveitamento o projeto formando campeões mostra a força do trabalho realizado com comprometimento e seriedade pela a equipe técnica, professores e todos os atletas.

A equipe foi coordenada pelo professor Doriedson Galdino, no qual pode proporcionar aos atletas a vivência em uma competição de alto rendimento na modalidade do Taekwondo.

O professor retrata que obteve total apoio da Prefeitura municipal de Guamaré através da secretaria municipal de esportes Lazer e Juventude, razão de através do projeto e do esporte formar campeões em varias modalidades.

Nota do Blog: Parabéns a todos os campeões!!!