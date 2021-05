Guamaré é pioneira no RN na regulamentação do fluxo de atendimento de escuta especializada

As secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação do município de Guamaré estão unidas na política intersetorial para oferecer serviços mais humanizados aos cidadãos. O prefeito Eudes Miranda acompanha de perto todas as ações que envolvem essa articulação institucional.

A capacitação da equipe que compõe a escuta especializada do município foi mais uma iniciativa que reforça o compromisso da gestão com a população.

Participaram da ação, que foi acompanhada pelos secretários de Saúde, da Educação e Assistência Social, a assistente social Keyla Sabino de Melo, representante da SEMAS, Rafaela Romana, psicóloga e representante da Secretaria Municipal de Saúde e Edijane Ferreira, psicopedagoga e representante da SEMEC.

A escuta especializada é um procedimento de entrevista sobre uma possível situação de violência contra criança ou adolescente, no intuito de garantir a proteção e o cuidado da vítima.

