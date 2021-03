Guamaré é reconhecida pelo Ministério da Saúde por prestar relevantes serviços na área da saúde auditiva

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, eleva-se mais uma vez no ranking nacional da saúde pública nos municípios do Brasil, em realização de exames para diagnósticos de alterações auditivas.

Os serviços prestados na Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência (RCSPD/RN), em parceria com a SESaP fizeram com que o município fosse reconhecido pelo Ministério da Saúde como modelo de gestão pública.

Investir no diagnóstico precoce das alterações auditivas, no Centro Especializado em Reabilitação (CER) é o objetivo da prefeitura de Guamaré, no governo do prefeito Eudes Miranda.

O CER oferta exames auditivos para identificar a deficiência auditiva por meio dos exames audiometria tonal, logoaudiometria, imitanciometria, emissões otoacústicas, teste da orelhinha e Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (PEATE/BERA).

Todos os equipamentos utilizados pelos profissionais do CER para realização desses exames são modernos. O CER é referência para os 26 municípios que compõem a 3ª Região de Saúde do RN e estar pronto para atender à população que necessita desse serviço, com uma equipe multiprofissional de prontidão na unidade, os exames são realizados com agendamento prévio, de segunda a quinta-feira.

Todos os esforços da gestão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a SESaP, e com o apoio da equipe técnica do CER, configuraram um trabalho de excelência e teve o reconhecimento pelo Ministério da Saúde.

