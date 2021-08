Guamaré é reconhecida pelo o trabalho que realiza na primeira infância

O município de Guamaré foi reconhecido entre nove cidades do RN, pelo o excelente trabalho executado nas ações voltadas a primeira infância com o Programa Criança Feliz.

A cerimônia realizada na Escola do Governo, na capital do estado, e contou com a exibição do vídeo institucional de boas práticas do programa Criança Feliz em Guamaré, apresentado e representado por Rayanne Fernandes, coordenadora do programa no município.

Na oportunidade, a Governadora do Estado, Fátima Bezerra fez a entrega da Comenda Pe. Sabino Gentille ao Prefeito Eudes Miranda, Juliana Câmara; Secretária de Assistência Social e Rayanne Fernandes, coordenadora do PCF.

O reconhecimento representa o constante esforço da gestão municipal por meio da Secretaria de Assistência Social em garantir os direitos e proteção das nossas crianças.