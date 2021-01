Guamaré é referência em reabilitação no estado do RN

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) tem uma média mensal 480 atendimentos nas especialidades: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, enfermagem e serviço social.

O CER em Guamaré tornou referência para 26 municípios do Estado do Rio Grande do Norte. O serviço continua sendo prestado por uma equipe multidisciplinar de saúde aos pacientes que sofrem de alguma deficiência auditiva, física e intelectual.

Humanizar todos os serviços da rede de saúde pública é uma meta da gestão, melhorando o atendimento dos pacientes que precisam de reabilitação no CER e dos seus familiares na cidade de Guamaré e região.

