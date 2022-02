Guamaré e região precisam de um Deputado com perfil de Hélio de Mundinho

A população de Guamaré sempre almejou ter a nível Estadual um representante a altura com perfil de um político com a disposição para o trabalho e o cheiro do povo, qualidades facilmente identificadas no ex-prefeito Hélio de Mundinho.

Faz muita falta na política estadual, alguém nascido e criado aqui, com capacidade de representar nossa região no RN. Um político que o povo possa confiar, abraçar e se sentir representado.

Como prefeito de Guamaré por duas vezes, Hélio deixou o legado de programas e projetos com ações e realizações que estimularam o fortalecimento de políticas públicas.

Projetos estes que levou ao reconhecimento de centenas de famílias da cidade e da região ao trabalho do filho de Mundinho.

As redes sociais e grupos de WhatsApp falam por uma boca só: chegou a hora de Hélio do povo dar voos mais altos.

Filiado ao MDB de Garibaldi e Walter Alves, Hélio é uma das grandes apostas do partido para as eleições estaduais deste ano.

E aqui pra gente…

Nas pesquisas internas para deputado estadual na cidade e na região, só dá o nome de Hélio.