Guamaré em 1º lugar no tempo de regulação e atendimento aos pacientes da Covid no RN

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), concluiu o processo de avaliação dos indicadores de qualidade hospitalar dos hospitais do Rio Grande do Norte, no combater ao Covid-19. Graças a eficiência no serviço de saúde, o município de Guamaré foi classificada em 1º lugar no tempo de regulação e atendimento dos pacientes da Covid no RN.

Implantar das UTIs

Vale lembrar, que o município foi primeiro a implantar suas UTIs para tratamento de pacientes com Covid. Antes mesmo, da maioria dos leitos do Governo do Estado e, depois mesmo o governo federal e estadual manteve convênio para apenas 90 dias de atendimento.

O Prefeito de Guamaré Adriano Diógenes tomou a decisão de manter os leitos de UTI para o bem da população local e, o mais importante… Manteve um serviço de qualidade que agora tem seu reconhecimento comprovado pela ANS.

Indicadores comprovam

Os indicadores estão disponibilizados pela Agência, isto permite que os hospitais do estado identifiquem lacunas, e implementem melhorias no cuidado aos pacientes, gerando maior eficiência do setor e se traduzindo em benefícios para os usuários e o hospital.

O Hospital Manoel Lucas de Miranda, já é referência no RN e no Brasil na qualidade dos serviços de saúde prestados a população. E agora, se destaca na prestação dos serviços aos pacientes da Covid que são atendidos no município, outros da região salineira e mato grande.

Saúde de qualidade

Só para ter uma ideia da comparação do primeiro com o último do indicador na qualidade do serviço de saúde em Guamaré para outros municípios do RN. Enquanto se gasta no tempo em médica de 9 minutos no Hospital Manoel Lucas de Miranda, o Hospital Ana Bezerra, localizado na cidade de Santa Cruz, gasta em média 10 horas.

HMLM é destaque

Muitos sem conhecer de fato a saúde do município de Guamaré reclamam, porque não conhecem de fato a realidade de outros municípios do estado. Numa pequena pesquisa feita pelo o portal, o HMLM se destaca em varias especialidade médicas, compostos por profissionais de excelência.

