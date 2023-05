Guamaré enfrentará Goianinha no jogo da revanche

No próximo dia 04 de junho a seleção de veteranos de Guamaré Brisa do Mar, enfrentará, nada mais, nada menos, do que o time União Futebol Clube da cidade de Goianinha no jogo da revanche.

O time de Dedé de Zé Gabi quebrou a invencibilidade do time do atacante Hanning Diego em sua própria casa.

Um jogo que foi cheio de polêmicas e muitas reclamações por parte dos jogadores sobre a arbitragem.

Hélio e Eudes estão confirmados na escalação, mas o zagueiro animal, e o meia Losangeles, mas conhecido por liminar, ficarão fora do clássico e devem seres substituídos por Didi e Dinei.

Há quem afirme que a seleção de Goianinha vem para o jogo com força máxima, e contará com o reforço da volta do volante Honório no meio de campo.

A partida será realizada no estádio de futebol Ubajarão às 9h.