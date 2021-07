Guamaré entre os municípios potiguares com melhor situação no enfrentamento à COVID-19

Após a última divulgação dos Índices Compostos pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), nesta terça-feira, 06 de julho, o município de Guamaré aparece bem no ranking dos municípios potiguares que melhor enfrentam à pandemia do novo coronavírus.

O levantamento foi realizado pela parceria entre a Sesap e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que elaboraram um score com nove indicadores para os quais atribuem uma nota de 1 até 5 em várias categorias; e no qual a nota 1 é a melhor.

Os indicadores reúnem dados como casos confirmados, ocupação de leitos, óbitos e políticas de combate à pandemia nos municípios; e permitem o acompanhamento da dinâmica de casos em tempo real, facilitando a tomada de decisão por parte dos gestores.

O resultado positivo é fruto do trabalho sério da Secretaria Municipal de Saúde, sob a orientação do Secretário Fabrício Morais. Esse indicador também reflete o apoio direto a essas ações na pandemia, por parte do prefeito Eudes Miranda, que inclusive instalou na sua gestão, uma usina de oxigênio no hospital municipal Manoel Lucas de Miranda.