Guamaré entrega Kits de alimentação escolar nesta quinta e sexta-feira

Na pandemia, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SMEC vem garantindo a alimentação na escola e realizando a entrega do Kit Complemento da Alimentação Escolar aos alunos matriculados na rede pública municipal.

O prefeito Eudes Miranda anunciou que nesta quinta-feira, 17, os kits serão entregues nas escolas de Baixa do Meio e na sexta-feira, 18, os alimentos chegam nas escolas de Guamaré e dos Distritos.

“Para receber o kit é necessário que o estudante esteja regularmente matriculado e o vínculo com a escola mantido para fortalecer seus direitos com os programas de políticas públicas, e assim assegurar seu crescimento na aprendizagem”, destacou a Secretária de Educação do Município, a professora Socorro Aguiar.

A Secretária destacou ainda que conta com a colaboração das famílias para que regularizem e matriculem seus filhos e assim possam retirar o Kit na própria escola. “O objetivo é atingir 100% dos alunos matriculados, independente da modalidade, garantindo com isso a universalidade dos Programas Nacionais de Alimentação Escolar (PNAE) e Transporte Escolar (PNATE)”, concluiu.