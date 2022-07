Guamaré estima colher 34 toneladas de algodão agroecológico

Os campos de algodão voltam a embelezar o cenário rural em Guamaré. Após anos sem produzir, o município estima colher 34 toneladas do ouro branco na safra deste ano. O resultado é fruto do Projeto Algodão Agroecológico Potiguar que beneficiou 22 agricultores guamareenses, dos quais 17 obtiveram produção. Essa é mais uma ação da gestão municipal para o fortalecimento da agricultura no município.

O projeto é uma parceria da Prefeitura de Guamaré, por meio da secretaria de Agricultura, com o Governo do RN, através da Sedraf, Sape, Emater, Emparn e Governo Cidadão que busca a revitalização da cultura do algodão no Rio Grande do Norte, associada aos sistemas agroalimentares. Um dos diferenciais desse programa é a compra da produção garantida. “Guamaré foi o município que apresentou o maior número de agricultores participando do projeto nas Regiões Salineira e do Mato Grande. Isso mostra o compromisso da gestão com os agricultores da nossa terra”, declara o secretário Municipal de Agricultura, Enok Silva.

O projeto Algodão Agroecológico é um modelo de desenvolvimento que passa por formações, certificações, utilização de tecnologias poupadora de mão de obra, beneficiamento e acompanhamento. Além disso, o modelo de produção possibilita estruturar outras cadeias produtivas além do algodão como milho, feijão, gergelim, amendoim e outros produtos na comercialização ao mercado orgânico aumentando as possibilidades do agricultor durante todo o ano.

O Projeto algodão em consórcios agroecológicos tem sido uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de práticas de produção de alimentos sustentáveis fortalecendo os agroecossistemas das famílias agricultoras, proporcionando uma produção de alimentos diversificada, com atividades de conservação e recuperação do bioma caatinga.

A prefeitura de Guamaré trabalha ao lado dos produtores rurais desde distribuição de sementes, disponibilizando equipamentos para preparação do solo com o corte de terra, trazendo parcerias com o INCRA, Governo do Estado, FETARN, entre outros parceiros, visando sempre o desenvolvimento da agricultura e da pecuária como importantes atividades econômicas para o município.